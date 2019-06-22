2019-06-22T08:30:23+03:00
Происшествия

Под рухнувшей веткой во время опиловки на Энтузиастов пострадал рабочий

Он потянул ветку, которая рухнула ему на ногу
Екатерина Семенова
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Администрация Заводского района Саратова отреагировала на сообщение о падении ветви дерева на рабочего.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», во время опила деревьев на Энтузиастов, 33 ветка одного из них рухнула на мужчину, который после этого был госпитализирован.

Администрация уточняет, что пострадавший – один из рабочих ООО «Благоустройство», которое было нанято для проведения опиловки.

- В ходе процесса рабочий потянул за одну из ветвей, вследствие чего он оступился, а падающая ветвь упала ему на ноги – заявили в администрации.

Пострадавший был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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