Под рухнувшей веткой во время опиловки на Энтузиастов пострадал рабочий
Он потянул ветку, которая рухнула ему на ногу
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Администрация Заводского района Саратова отреагировала на сообщение о падении ветви дерева на рабочего.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», во время опила деревьев на Энтузиастов, 33 ветка одного из них рухнула на мужчину, который после этого был госпитализирован.
Администрация уточняет, что пострадавший – один из рабочих ООО «Благоустройство», которое было нанято для проведения опиловки.
- В ходе процесса рабочий потянул за одну из ветвей, вследствие чего он оступился, а падающая ветвь упала ему на ноги – заявили в администрации.
Пострадавший был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU