ДТП на проспекте Строителей в Саратове перекрыло движение троллейбусов

СЕГОДНЯ 19:32 2019-06-21T19:32:48+03:00

ДТП на проспекте Строителей в Саратове Фото: Екатерина Семенова

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ДТП на одной из проезжих частей проспекта строителей Две полосы проспекта Строителей в Ленинском районе перекрыло движение по дороге.

Как сообщил корреспондент КП-Саратов, Nissan и Lada Largus столкнулись при попутном движении. Авария случилась рядом с остановкой «75 школа».

Автомобили перекрыли движение транспорту, в том числе, троллейбусам.

ИСТОЧНИК KP.RU