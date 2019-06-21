ДТП на проспекте Строителей в Саратове перекрыло движение троллейбусов
Авария спровоцировала пробку в конце рабочего дня пятницы
ДТП на проспекте Строителей в СаратовеФото: Екатерина Семенова
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ДТП на одной из проезжих частей проспекта строителей Две полосы проспекта Строителей в Ленинском районе перекрыло движение по дороге.
Как сообщил корреспондент КП-Саратов, Nissan и Lada Largus столкнулись при попутном движении. Авария случилась рядом с остановкой «75 школа».
Автомобили перекрыли движение транспорту, в том числе, троллейбусам.
ИСТОЧНИК KP.RU