2019-06-21T19:32:48+03:00
Происшествия

ДТП на проспекте Строителей в Саратове перекрыло движение троллейбусов

Авария спровоцировала пробку в конце рабочего дня пятницы
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ДТП на проспекте Строителей в СаратовеДТП на проспекте Строителей в СаратовеФото: Екатерина Семенова
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ДТП на одной из проезжих частей проспекта строителей Две полосы проспекта Строителей в Ленинском районе перекрыло движение по дороге.

Как сообщил корреспондент КП-Саратов, Nissan и Lada Largus столкнулись при попутном движении. Авария случилась рядом с остановкой «75 школа».

Автомобили перекрыли движение транспорту, в том числе, троллейбусам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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