За полгода на прямые договоры с ООО «КВС» перешли 64 тыс. абонентов

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-21T17:10:51+03:00

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На прямые договоры с ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» активно переходят собственники жилых помещений многоквартирных домов. С января 2019 года по настоящее время на прямой расчет в ООО «КВС» перешли 914 многоквартирных дома — порядка 64 тыс. лицевых счетов.

Преимуществом данной системы расчетов является гарантированная оплата услуг ресурсоснабжающих организаций в полном объеме и в установленные сроки. При этом порядок начисления платы за потребляемые ресурсы не изменяется.

Обращаем ваше внимание, что переход на прямые договоры возможен как по инициативе собственников помещений в многоквартирных домах, так и по инициативе ресурсоснабжающей организации. Для этого необходимо, чтобы управляющая компания имела подтвержденную задолженность в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения.

ООО «КВС» напоминает о необходимости своевременной оплаты за потребленные коммунальные услуги. Судебное взыскание задолженности влечет за собой оплату дополнительных расходов, связанных с обращением ООО «КВС» в судебные органы, а также пени. Своевременная оплата коммунальных услуг — это залог стабильного и бесперебойного водоснабжения города.

По вопросам перехода на прямые платежи ООО «КВС» потребители могут получить информацию на сайте компании http://kvs-saratov.ru, а также обратиться в договорной отдел ООО «КВС» по телефону: (8452) 23-43-84

ИСТОЧНИК KP.RU