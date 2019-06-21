Саратовец рисовал на машинах вмятины для получения страховки

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-21T16:52:25+03:00

Он получил четыре года общего режима

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В Саратове вынесен приговор автоподставщику.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 31-летний мужчина признан виновным в 20 случаях мошенничества в страховой сфере, а также участию в преступной группе.

В период с 2011 по 2016 годы мужчина вступил в банду, которая занималась подставными ДТП и получением компенсации по страховкам. Всего в банде состояли десять жителей Саратова, в том числе близкие родственники.

Кроме инсценировок ДТП, были случаи, когда злоумышленник рисовал на автомобиле видимость повреждений. Позже это фиксировалось фотографиями и являлось доказательством для получения страховой выплаты.

Всего за время деятельности бандиты обманули девять страховых компаний на сумму более 70 млн рублей.

Подсудимый заключил досудебное соглашение и получил срок четыре года в колонии общего режима.

Уголовное дело против остальных участников банды также готовится к направлению в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU