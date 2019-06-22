С начала сезона в Саратове посадили 177 тыс. цветов

СЕГОДНЯ 18:53 2019-06-22T18:53:58+03:00

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В рамках работ по благоустройству с начала весеннего сезона в Саратове высадили 177 тыс. цветов.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе правительства Саратовской области, в центре города, на площади Чернышевского, находится розарий, состоящий из 260 розовых кустов, — излюбленное место для фотосессий местных жителей.

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Всего в этом году планируется высадить более 500 деревьев, пока что из них уже посажено 40 елей и 155 лип.

Каждое утро и вечер 17 поливочных машин ухаживают за цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU