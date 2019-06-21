В Саратове пройдут четыре сельхозярмарки с дегустациями
В нескольких районах города
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Завтра, 22 июня, в Саратове пройдут сельхозярмарки выходного дня.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, будут работать несколько точек: в поселке Юбилейный, «ТК на Топольчанской», рынке «Комсомольский» и на пересечении улиц Пензенская и Томская.
Попробовать крупы, овощи и другие продукты местных производителей можно с 8:00 до 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU