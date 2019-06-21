2019-06-21T16:29:48+03:00
Происшествия

В Саратове похитители телевизора столкнулись с полицией на пути в ломбард

Уголовное дело направлено в прокуратуру
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области расследуется уголовное дело по факту кражи, совершенной двумя молодыми мужчинами.

Как сообщили «КП-Саратов», 22 и 23-летний саратовцы обвиняются в том, что 17 февраля они обокрали квартиру соседа своего собутыльника.

По версии следствия, после застолья у своего общего знакомого молодые люди вышли на лестничную клетку и решили обокрасть соседа, чтобы добыть деньги на алкоголь.

Как оказалось, в соседней квартире проживал несовершеннолетний студент. Злоумышленники выбили дверь в его жилище и похитили телевизор.

На следующий день потерпевший вернулся домой и обратился в полицию с заявлением о грабеже. Причем стражи порядка, прибыв по вызову, как раз столкнулись со злоумышленниками, выносящими из соседней квартиры похищенный телевизор. Те направлялись в ломбард, а оказались в отделении полиции.

В ходе следствия телевизор вернули владельцу, также студенту возместили имущественный ущерб от выбитой двери.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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