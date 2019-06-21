В Саратове похитители телевизора столкнулись с полицией на пути в ломбард
В Балакове Саратовской области расследуется уголовное дело по факту кражи, совершенной двумя молодыми мужчинами.
Как сообщили «КП-Саратов», 22 и 23-летний саратовцы обвиняются в том, что 17 февраля они обокрали квартиру соседа своего собутыльника.
По версии следствия, после застолья у своего общего знакомого молодые люди вышли на лестничную клетку и решили обокрасть соседа, чтобы добыть деньги на алкоголь.
Как оказалось, в соседней квартире проживал несовершеннолетний студент. Злоумышленники выбили дверь в его жилище и похитили телевизор.
На следующий день потерпевший вернулся домой и обратился в полицию с заявлением о грабеже. Причем стражи порядка, прибыв по вызову, как раз столкнулись со злоумышленниками, выносящими из соседней квартиры похищенный телевизор. Те направлялись в ломбард, а оказались в отделении полиции.
В ходе следствия телевизор вернули владельцу, также студенту возместили имущественный ущерб от выбитой двери.
Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU