Землю с захоронений в Саратове отвезут в главный храм вооруженных сил РФ

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-21T16:27:59+03:00

Изменить размер текста: A A

С братских могил Саратовской области будет собрана земля и отвезена на вечное хранение в главный храм Вооруженных сил России. Это произойдет в День памяти и скорби 22 июня, в рамках военно-патриотической акции «Горсть памяти», которая была инициирована Минобороны РФ впервые. Подобное произойдет во всех городах России.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений области, землю с мест захоронения и братских могил отправят на место строительства храма Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Завершить возведение предполагается в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU