Землю с захоронений в Саратове отвезут в главный храм вооруженных сил РФ
С братских могил Саратовской области будет собрана земля и отвезена на вечное хранение в главный храм Вооруженных сил России. Это произойдет в День памяти и скорби 22 июня, в рамках военно-патриотической акции «Горсть памяти», которая была инициирована Минобороны РФ впервые. Подобное произойдет во всех городах России.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений области, землю с мест захоронения и братских могил отправят на место строительства храма Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.
Завершить возведение предполагается в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU