В Энгельсе начали строить объездную дорогу

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-21T16:26:34+03:00

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Вчера, 20 июня, дорожные службы приступили к работам по строительству в Энгельсе первого этапа объездной автомобильной дороги от улицы Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства по информации управления информации и общественных отношений администрации Энгельсского МР, это позволит снизить интенсивность движения автотранспорта по улицам М. Расковой, Полиграфической и Студенческой. Протяженность участка, который будет построен в этом году, составит 1 км.

Всего за год планируется отремонтировать десять объектов дорожной сети Энгельса. Уже обновлено покрытие трасс по проспекту Химиков, улицам Енисейской и Центральной, а также в Летном городке — от третьей проходной до подъезда к авиадивизии.

Сейчас ведутся работы по улице Будочная от улицы Маяковского до железнодорожного переезда.

Всего за 2019 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируется привести в порядок более 11 км дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU