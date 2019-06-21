Нерадивый отец из Саратова отработает долг перед ребенком

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-21T16:23:50+03:00

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Суд признал 40-летнего саратовца виновным в неуплате алиментов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с 21 августа по 26 декабря 2018 подсудимый уклонялся от уплаты денег на своего семилетнего ребенка.

Он задолжал более 29 тыс. рублей.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за это нарушение закона. Теперь гражданина отправили на три месяца исправительных работ с удержанием 15% в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU