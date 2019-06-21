Нерадивый отец из Саратова отработает долг перед ребенком
Он задолжал более 29 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Суд признал 40-летнего саратовца виновным в неуплате алиментов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, с 21 августа по 26 декабря 2018 подсудимый уклонялся от уплаты денег на своего семилетнего ребенка.
Он задолжал более 29 тыс. рублей.
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за это нарушение закона. Теперь гражданина отправили на три месяца исправительных работ с удержанием 15% в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU