Общественный совет экологических организаций примет участие в составлении рейтинга контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-21T15:38:56+03:00

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В Саратове на площадке Регионального оператора состоялось заседание Общественного совета экологических и образовательных организаций. В совещании приняли участие представители девяти общественных объединений Саратовской области. Участники обсудили вопросы реализации новой системы обращения с ТКО, а также состояния контейнерных площадок на территории региона.

Заместитель директора Регионального оператора Саратовской области Юлия Медведева отметила, что в настоящий момент ведется работа по созданию независимого рейтинга-реестра контейнерных площадок. Разработаны критерии оценки, ведется обследование каждого места накопления в Зоне деятельности Регоператора.

- Своим рейтингом мы хотим помочь дать объективную картину, чтобы в дальнейшем содействовать в привлечении финансирования. В настоящий момент мы видим, что некоторые районы, например, Энгельсский, уже приступили к обустройству новых площадок, соответствующих СанПиН. Но необходим контроль за реализацией, — заявила Юлия Медведева.

Председатель правления Саратовского регионального детского благотворительного общественного фонда «Савва» Ольга Коргунова обратила внимание на то, что при благоустройстве контейнерных площадок муниципалитетам необходимо благоустроить прилегающую территорию, чтобы населению было комфортно подходить к месту накопления.

Участниками совещания был рассмотрен вопрос о нормах наказания, за несоблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, в частности при несанкционированном сбросе строительных отходов на контейнерные площадки. Председатель комиссии по сельскому хозяйству, экологии и природопользованию Общественного совета Саратовской областной Думы, председатель правления СРООВ-ЗГГ «Часовые Родины» Андрей Малышев, отметил, что в настоящие время активно развиваются общественные инспекции. Они могут помочь Регоператору и органам местного самоуправления в выявлении нарушителей.

В ходе мероприятия было отмечено, насколько большую роль играет просветительская работа и разъяснение принципов раздельного сбора отходов. Немаловажную роль играет самосознание местных жителей. Общественники отметили, что к этому вопросу стоит подойти комплексно и предложили свою помощь в реализации пилотного проекта по раздельному сбору.

ИСТОЧНИК KP.RU