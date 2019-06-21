Саратовскую артистку наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент подписал Указ о награждении Эльвиры Данилиной
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Артистка Саратовского академического театра драмы имени Слонова Эльвира Данилина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе правительства Саратовской области, она получила награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Ей назначили медаль согласно Указу президента РФ от 13 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU