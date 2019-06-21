СГТУ — в топ-20 российских вузов по уровню зарплат выпускников

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-21T16:19:30+03:00

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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. попал в топ-20 российских вузов по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере IТ.

Рейтинг составил сервис по поиску работы Superjob.

Учитывались доходы тех, кто закончил высшее учебное заведение в период от года до пяти лет назад.

СГТУ расположился на 14-м месте. Его выпускники могут рассчитывать на зарплату порядка 86 тыс. рублей в месяц (на 5 тыс. рублей больше, чем в прошлом году).

67% выпускников вуза остаются работать в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU