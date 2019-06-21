Выдвинуты кандидаты на выборы 8 сентября от Саратовского реготделения СР
В Саратове выдвинули кандидатов от «Справедливой России» на предстоящих выборах 8 сентября 2019 года.
Как сообщили «КП-Саратов» в партии, выдвижение состоялось 21 июня на заседании Совета реготделения путем тайного голосования.
В депутаты Саратовской областной думы шестого созыва по Заводскому одномандатному округу №2 на дополнительных выборах был выдвинут эколог Илья Чугунов.
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Кандидатом в депутаты Саратовской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10 на дополнительных выборах выдвинута руководитель саратовского Центра защиты прав граждан СР Светлана Березина.
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Кроме того, Галина Лушникова была выдвинута кандидатом в депутаты по округу №17 на выборах дополнительных выборах в городской Совет Петровска. В ближайшее время Советами местных отделений партии будут выдвинуты кандидаты в депутаты на выборах в органы местного самоуправления в Красноармейском и Романовском районах.
Лидер регионального отделения, депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова пожелала кандидатам успехов.
ИСТОЧНИК KP.RU