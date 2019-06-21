2019-06-21T16:14:36+03:00
Общество

Выдвинуты кандидаты на выборы 8 сентября от Саратовского реготделения СР

Их выдвинули на заседании Совета реготделения
Екатерина Семенова
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В Саратове выдвинули кандидатов от «Справедливой России» на предстоящих выборах 8 сентября 2019 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в партии, выдвижение состоялось 21 июня на заседании Совета реготделения путем тайного голосования.

В депутаты Саратовской областной думы шестого созыва по Заводскому одномандатному округу №2 на дополнительных выборах был выдвинут эколог Илья Чугунов.

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Кандидатом в депутаты Саратовской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10 на дополнительных выборах выдвинута руководитель саратовского Центра защиты прав граждан СР Светлана Березина.

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Кроме того, Галина Лушникова была выдвинута кандидатом в депутаты по округу №17 на выборах дополнительных выборах в городской Совет Петровска. В ближайшее время Советами местных отделений партии будут выдвинуты кандидаты в депутаты на выборах в органы местного самоуправления в Красноармейском и Романовском районах.

Лидер регионального отделения, депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова пожелала кандидатам успехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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