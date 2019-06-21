В Энгельсе до 8 июля отключат горячую воду
Ограничения коснутся девяти улиц
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В понедельник, 24 июня, в Энгельсе без горячей воды останутся девять улиц.
Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», ограничения продлятся до 8 июля и коснутся улиц:
- Одесская, 5, 6, 7, 34, 43
- 1-й микрорайон Урицкого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16 и 17
- Краснодарская, 5
- Полтавская, 8
- Крупской, 12 и 23
- Брянская, 8 и 10
- Минская, 2
- Новороссийская,11
- Орловская, 5 и 9
- проспект Фридриха Энгельса, 123 и 125.
Отключение связано с проверкой тепломагистралей №№4 и 5 от Энгельсской ТЭЦ-3 на прочность и плотность.
ИСТОЧНИК KP.RU