В Энгельсе до 8 июля отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-21T16:10:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 24 июня, в Энгельсе без горячей воды останутся девять улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», ограничения продлятся до 8 июля и коснутся улиц:

- Одесская, 5, 6, 7, 34, 43

- 1-й микрорайон Урицкого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16 и 17

- Краснодарская, 5

- Полтавская, 8

- Крупской, 12 и 23

- Брянская, 8 и 10

- Минская, 2

- Новороссийская,11

- Орловская, 5 и 9

- проспект Фридриха Энгельса, 123 и 125.

Отключение связано с проверкой тепломагистралей №№4 и 5 от Энгельсской ТЭЦ-3 на прочность и плотность.

ИСТОЧНИК KP.RU