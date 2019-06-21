2019-06-21T16:10:58+03:00
Общество

В Энгельсе до 8 июля отключат горячую воду

Ограничения коснутся девяти улиц
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 24 июня, в Энгельсе без горячей воды останутся девять улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», ограничения продлятся до 8 июля и коснутся улиц:

- Одесская, 5, 6, 7, 34, 43

- 1-й микрорайон Урицкого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16 и 17

- Краснодарская, 5

- Полтавская, 8

- Крупской, 12 и 23

- Брянская, 8 и 10

- Минская, 2

- Новороссийская,11

- Орловская, 5 и 9

- проспект Фридриха Энгельса, 123 и 125.

Отключение связано с проверкой тепломагистралей №№4 и 5 от Энгельсской ТЭЦ-3 на прочность и плотность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове пройдут четыре сельхозярмарки с дегустациями
В Саратове похитители телевизора столкнулись с полицией на пути в ломбард
Землю с захоронений в Саратове отвезут в главный храм вооруженных сил РФ
В Энгельсе начали строить объездную дорогу
Нерадивый отец из Саратова отработает долг перед ребенком
Общественный совет экологических организаций примет участие в составлении рейтинга контейнерных площадок
Саратовскую артистку наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
СГТУ — в топ-20 российских вузов по уровню зарплат выпускников
Водитель «Гранты» пострадала в столкновении с «девяткой» в Саратове
Выдвинуты кандидаты на выборы 8 сентября от Саратовского реготделения СР
Под Саратовом подразделения ПВО отразили более 70 атак
Панков: Уверен, Володин сохранит важнейший для области завод «Тролза»
С начала года к благоустройству Саратова приложили руку 1 980 человек
В Энгельсе на две недели закроют улицу Лесозаводская
В Энгельсе пройдет футбольный турнир «Кожаный мяч»
Изменилось расписание автобусов Саратов — Юрловка
Юлия Литневская: «Просто ты умела ждать, как никто другой» адресовано саратовской девушке
Саратовец пожаловался на открытый люк в Октябрьском районе
В Саратове спиленная ветка рухнула на пенсионера
В Саратове мотоциклист влетел в УАЗ
В Саратове полицейский попал под статью за взятку в 650 рублей
На дороги вернулся автобус Саратов — Князевка
В Балашове пенсионер на ВАЗе влетел в мусоровоз
В Ртищевском районе пресекли незаконную торговлю саженцами
В Саратове должник нашел деньги после изъятия бытовой техники