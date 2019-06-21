Под Саратовом подразделения ПВО отразили более 70 атак
Учения проходили три дня
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В Саратовской области подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа отразили во время учений около 70 атак условного противника.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, зенитчики отработали скрытное перемещение систем С-400 «Триумф» под прикрытием зенитных ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С» и защитили важные объекты Поволжья от противника.
Кроме того, были уничтожены беспилотники противника на значительном удалении от объектов разведки.
Учение прошло с 18 по 21 июня и в нем приняли участие более 500 человек и 100 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU