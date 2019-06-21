Панков: Уверен, Володин сохранит важнейший для области завод «Тролза»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-21T14:41:06+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Уверен, Вячеслав Володин сохранит важнейший для нашей области завод «Тролза» и защитит его трудовой коллектив. То, что делалось на местном уровне, не позволило растащить собственность предприятия и обанкротить его. Но этого недостаточно для решения вопроса по запуску завода.

Встреча спикера Госдумы и президента компании «Трансмашхолдинг» дает основания верить в то, что завод сохранится. Главное — это рабочие места для людей и возможность дальнейшего увеличения темпов производства, выполнение всех обязательств по заказам и привлечение новых. Предприятие будет жить и развиваться. Видел сам, как об этом просил трудовой коллектив во время встречи на заводе, — написал Панков.

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Напомним, председатель ГД Вячеслав Володин взял ситуацию на «Тролзе» под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU