С начала года к благоустройству Саратова приложили руку 1 980 человек

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-21T14:55:49+03:00

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С начала года в Саратове на общественных оплачиваемых работах, организованных центрами занятости населения, приняли участие 1 980 человек. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель министра занятости, труда и миграции области Наталья Жуковская.

Зарплату они получали за счет работодателей, у которых трудились. В этот период безработные им также давали допподдержку в 1,5 тыс. рублей из областного бюджета.

Приоритетными остаются социально-значимые работы по благоустройству и озеленению территорий городов и сел области, на которых ежегодно задействован каждый четвертый участник общественных работ.

Участие в них позволяет работнику и работодателю присмотреться друг к другу, а также шанс получить место.

В прошлом году с помощью этой возможности трудоустроились 17,5% участников общественных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU