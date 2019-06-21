Юлия Литневская: «Просто ты умела ждать, как никто другой» адресовано саратовской девушке

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-21T14:37:31+03:00

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В зале Областной универсальной научной библиотеки состоялся благотворительный концерт «Мы помним...», посвященный Дню памяти и скорби.

Концерт юных и уже заслуженных мастеров сцены 12 лет проводит директор Детской школы искусств №8 Заводского района, кандидат искусствоведения Олег Белоцерковский при содействии Общественного совета при министерстве образования области. В этом году поддержку оказали депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская и руководитель общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов.

Гостями концерта стали воспитанники детских домов и интернатов области, учащиеся коррекционных школ, многодетные семьи. В холле библиотеки гостей встречала патриотическая выставка.

Открыл вечер памяти профессор Амстердамской консерватории, директор Голландского органного фестиваля Петер Оверкерк, рассказавший об оккупации его родины фашистской Германией и страданиях, перенесенных его близкими в годы войны. В память о погибших он вместе с лауреатами международных конкурсов — скрипачами Камиллой и Нерсесом Бадалян исполнил Фантазию на темы фильма «Список Шиндлера».

В ходе вечера звучали стихи известного писателя и военного корреспондента Константина Симонова. Юлия Литневская рассказала о творчестве и саратовских страницах жизни Константина Симонова.

- Самое пронзительное стихотворение о любви «Жди меня» — страстный монолог героя пьесы «Парень из нашего города», саратовца Сергея Луконина:

«Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой,

Просто ты умела ждать,

Как никто другой»

адресовано саратовской девушке. Верность, умение любить и ждать — то, чем можно и нужно гордиться по праву, — уверена Юлия Литневская.

Курсант Саратовского военного института войск национальной гвардии РФ Павел Батериков исполнил стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Начальник клуба военного института, капитан Али Хамизов глубоко артистично исполнил драматические песни «Вечный огонь» и «Дым Отечества».

Вечер памяти завершился минутой молчания о погибших в Великой Отечественной войне, вручением грамот от организации «Боевое братство» Сергеем Авезниязовым всем участникам и фотографией на память.

ИСТОЧНИК KP.RU