Саратовец пожаловался на открытый люк в Октябрьском районе
Провал образовался на дороге
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Сегодня, 21 июня, пользователь соцсети «ВКонтакте» Александр Шилин пожаловался на открытый люк.
Он написал в паблике «Саратов онлайн» о канализационном колодце на пересечении улиц Беговая и 1-я Беговая в Октябрьском районе города.
В доказательство своих слов мужчина приложил снимки.
Местные жители написали в комментариях, что такая ситуация продолжается не первый месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU