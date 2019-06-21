2019-06-21T14:10:55+03:00
Общество

Саратовец пожаловался на открытый люк в Октябрьском районе

Провал образовался на дороге
Дарья Вострикова
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Сегодня, 21 июня, пользователь соцсети «ВКонтакте» Александр Шилин пожаловался на открытый люк.

Он написал в паблике «Саратов онлайн» о канализационном колодце на пересечении улиц Беговая и 1-я Беговая в Октябрьском районе города.

В доказательство своих слов мужчина приложил снимки.

Местные жители написали в комментариях, что такая ситуация продолжается не первый месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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