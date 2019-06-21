В Саратове спиленная ветка рухнула на пенсионера
Он получил тяжелые травмы
Фото Облспаса
Изменить размер текста:
Сегодня, 21 июня, 60-летний пенсионер, который шел по проспекту Энтузиастов, пострадал из-за упавшей на него ветки.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, после опила рабочие дернули эту часть дерева, и она рухнула вниз. Все произошло у дома №33а.
Прибывшие медики госпитализировали потерпевшего, состояние которого расценивается как средней тяжести.
На месте работают сотрудники облспаса, ЦМК и «скорой помощи».
Обстоятельства ЧП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU