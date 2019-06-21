В Саратове спиленная ветка рухнула на пенсионера

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-21T14:09:31+03:00

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Сегодня, 21 июня, 60-летний пенсионер, который шел по проспекту Энтузиастов, пострадал из-за упавшей на него ветки.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, после опила рабочие дернули эту часть дерева, и она рухнула вниз. Все произошло у дома №33а.

Прибывшие медики госпитализировали потерпевшего, состояние которого расценивается как средней тяжести.

На месте работают сотрудники облспаса, ЦМК и «скорой помощи».

Обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU