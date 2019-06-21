В Саратове мотоциклист влетел в УАЗ
Он не смог доехать до проспекта Энтузиастов
Фото Облспаса
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Сегодня, 21 июня, на улице Пономарева в Саратове произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, мотоциклист пытался доехать по этой дороге в сторону проспекта Энтузиастов, но влетел в УАЗ.
Водитель двухколесного транспорта получил травмы.
Прибывшие медики оказали ему помощь на месте, ехать в больницу гражданин отказался.
На месте работали сотрудники ЦМК и ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU