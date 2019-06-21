В Саратове мотоциклист влетел в УАЗ

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-21T13:49:48+03:00

Он не смог доехать до проспекта Энтузиастов

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Сегодня, 21 июня, на улице Пономарева в Саратове произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, мотоциклист пытался доехать по этой дороге в сторону проспекта Энтузиастов, но влетел в УАЗ.

Водитель двухколесного транспорта получил травмы.

Прибывшие медики оказали ему помощь на месте, ехать в больницу гражданин отказался.

На месте работали сотрудники ЦМК и ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU