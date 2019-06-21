В Саратове полицейский попал под статью за взятку в 650 рублей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-21T13:43:55+03:00

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В Волжском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС. Его подозревают в получении взятки.

- Следствие считает, что днем 19 мая на перекрестке Соляной и Чернышевского правоохранитель остановил легковушку за то, что она ехала по полосе для маршруток. Чтобы не привлекать водителя к административной ответственности, злоумышленник попросил у него деньги. Нарушитель дал 650 рублей и пошел в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Расследование продолжается.

Как отметили в ГУ МВД области, после проверки ДПСника уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU