В Саратове должник нашел деньги после изъятия бытовой техники

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-21T12:54:36+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова приставы смогли взыскать деньги у должника после ареста бытовой техники.

- Мужчина должен был оплатить ущерб после ДТП и экспертизу на сумму 46 тыс. рублей, однако добровольно этого не сделал, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Приставы пошли домой к должнику и арестовали у него бытовую технику, а также предупредили, что заберут ее, если он все не погасит. Однако и это не помогло.

И только когда сотрудники УФССП пришли изымать имущество, мужчина в тот же день нашел средства и все отдал.

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ИСТОЧНИК KP.RU