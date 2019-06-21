В Саратове должник нашел деньги после изъятия бытовой техники
Во Фрунзенском районе Саратова приставы смогли взыскать деньги у должника после ареста бытовой техники.
- Мужчина должен был оплатить ущерб после ДТП и экспертизу на сумму 46 тыс. рублей, однако добровольно этого не сделал, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Приставы пошли домой к должнику и арестовали у него бытовую технику, а также предупредили, что заберут ее, если он все не погасит. Однако и это не помогло.
И только когда сотрудники УФССП пришли изымать имущество, мужчина в тот же день нашел средства и все отдал.
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ИСТОЧНИК KP.RU