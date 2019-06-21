На Волге у Саратова браконьер наловил рыбу на 9 с лишним тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-21T12:43:29+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

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Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте во время рейда по Волге у Саратова поймали браконьера.

- Правоохранители выявили 39-летнего местного жителя, который с помощью остроги наловил карасей, щук и лещей. Ущерб составил 9,4 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в Приволжском ЛУ МВД.

Дознаватели возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU