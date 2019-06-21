Володин взял ситуацию на «Тролзе» под личный контроль

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-21T12:55:50+03:00

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Вячеслав Володин взял под личный контроль ситуацию на предприятии «Тролза».

Как сообщили в Instagram volodin.saratov, сегодня прошла встреча председателя Госдумы с заинтересованными лицами по вопросам сохранения компании и о перспективе наращивания ее возможностей. В совещании приняли участие председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и президент компании «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

- Предприятие «Тролза» одно из старейших в регионе. По мнению Вячеслава Володина, несмотря на то, что на рынке работает несколько таких предприятий, компания имеет достаточно сильные конкурентные преимущества. Важно, чтобы завод был сохранен. Это, в первую очередь, сохранение рабочих мест. А также налоговые поступления в бюджет Саратовской области, — написал volodin.saratov со ссылкой на помощников председателя Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU