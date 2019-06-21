2019-06-21T12:38:25+03:00
Общество

Безногому ветерану из Вольска выдали протез, спустя годы мучений

Депутат Николай Панков поблагодарил всех, кто помог решить вопрос
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост о ветеране из Вольска.

- Сотрудники протезно-ортопедического предприятия передали ветерану из Вольска Василию Ивановичу Романову новый облегченный протез. Качество и технологическое исполнение его устроили. Но надо еще посмотреть, насколько протез удобен в использовании. Для этого нужно время.

Спасибо всем, кто помог в решении вопроса. Проблемы наших ветеранов для всех должны быть приоритетными, — написал депутат.

Ранее «КП-Саратов» сообщала о ветеране Василии Романове, который долгие годы пользуется старым протезом ноги, полученным в 90-х годах. Современные изделия, которые ему выделяли чиновники, оказывались слишком тяжелыми и жесткими, так что ветеран не мог в них передвигаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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