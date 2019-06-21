2019-06-21T11:57:57+03:00
Общество

В Минздраве прокомментировали отключение газа в одной из больниц Вольского района

Отключение двух котлов не повлияло на работу амбулатории
Ольга Симонова
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Фото УФССПФото УФССП
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В министерстве здравоохранения Саратовской области прокомментировали информацию об отключении газа в одной из больниц Вольского района — врачебной амбулатории села Колояр.

- На работу медучреждения отключение двух отопительных котлов никак не повлияло, — рассказали «КП-Саратов» в Минздраве.

Как сообщили в пресс-службе УФССП региона, приставы опечатали на 20 дней сети газопотребления в здании одного из учреждений здравоохранения из-за нарушений норм и правил пользования топливом. Не производилось обслуживание и ремонт газовых сетей, были допущены их изменения, что угрожало жизни и здоровью людей.

После проверки суд признал амбулаторию виновной в административном правонарушении и обязал опечатать газ на 15 объектах учреждения, что и сделали приставы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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