Эксперт НИИ дезинфектологии РФ приехал в Саратов для борьбы с мышиной лихорадкой
В Саратов приехал эксперт НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора РФ Сергей Рябов.
Как рассказали «КП-Саратов» в московском институте, он уже работает в нашем регионе. Известно, что Сергей Рябов прибыл в Саратов, чтобы помочь справиться со всплеском геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Напомним, длительное время в регионе фиксировалась высокая заболеваемость мышиной лихорадкой. С мая заболели более 700 пациентов. Кроме того, были отменены первые смены в летних лагерях Саратова, так как существовал высокий риск заражения детей.
По последним данным, в больницах остаются еще 211 больных мышиной лихорадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU