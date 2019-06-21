Эксперт НИИ дезинфектологии РФ приехал в Саратов для борьбы с мышиной лихорадкой

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-21T12:30:02+03:00

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В Саратов приехал эксперт НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора РФ Сергей Рябов.

Как рассказали «КП-Саратов» в московском институте, он уже работает в нашем регионе. Известно, что Сергей Рябов прибыл в Саратов, чтобы помочь справиться со всплеском геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Напомним, длительное время в регионе фиксировалась высокая заболеваемость мышиной лихорадкой. С мая заболели более 700 пациентов. Кроме того, были отменены первые смены в летних лагерях Саратова, так как существовал высокий риск заражения детей.

По последним данным, в больницах остаются еще 211 больных мышиной лихорадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU