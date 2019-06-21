Саратовские школьники смогут подработать летом
Сегодня, 21 июня, на пресс-конференции первый заместитель занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Жуковская рассказала о возможности временного трудоустройства для подростков.
С начала года зарабатывать деньги начали 4 тыс. молодых людей. В месяц при неполном рабочем дне можно получить 2,5 – 6 тыс. рублей.
Кроме того, за каждый отработанный месяц школьникам будут платить 1,5 тыс. рублей.
Министерство труда заинтересовано в том, чтобы дети не проводили время впустую, а приучались к труду. Поэтому планируется устроить на временные работы более 9 тыс.человек, большая часть из которых — ребята в трудной жизненной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU