Саратовские школьники смогут подработать летом

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-21T12:21:05+03:00

Подросткам предлагают несколько тысяч рублей в месяц

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 июня, на пресс-конференции первый заместитель занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Жуковская рассказала о возможности временного трудоустройства для подростков.

С начала года зарабатывать деньги начали 4 тыс. молодых людей. В месяц при неполном рабочем дне можно получить 2,5 – 6 тыс. рублей.

Кроме того, за каждый отработанный месяц школьникам будут платить 1,5 тыс. рублей.

Министерство труда заинтересовано в том, чтобы дети не проводили время впустую, а приучались к труду. Поэтому планируется устроить на временные работы более 9 тыс.человек, большая часть из которых — ребята в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU