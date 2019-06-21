Организаторы: Праздник для Саратовских выпускников «будет в тренде»
Сегодня, 21 июня, в пресс-центре «КП-Саратов» на конференции рассказали о развлечениях на «Розе Ветров». Мероприятие пройдет для выпускников школ 29 июня.
Дмитрий Короб, креативный директор агентства Cross Point Event, рассказал о звездах праздника. Ими станут участник лейбла Black Star Ternovoy, группа Te100steron, музыкант Джоззи и шоу-группа «Davlad Presents Club Show».
- Наша компания называется точкой пересечения. Мы щепетильно относимся к выбору артистов, смотрим рейтинги. Одним из участников станет представитель лейбла Black Star, самого успешного в стране, у него есть большая аудитория среди молодежи. На сцене можно будет увидеть выступления коллективов местных вузов. Все, что будет происходить на площади, — будет в тренде, — заявил организатор.
ИСТОЧНИК KP.RU