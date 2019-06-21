В Саратове «Роза ветров» подарит выпускникам фильмы до рассвета и сухпаек

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-21T11:30:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 июня, на пресс-конференции в «КП-Саратов» обсудили проведение этого праздника.

Ирина Седова, министр образования Саратовской области, рассказала о подготовке к проведению торжества.

- Будущая неделя будет очень насыщенной. Мероприятия пройдут на Театральной площади и в ТЮЗе. Взяв специальные браслеты, с 20:00 10 тыс. выпускников уже будут заходить на место событий. Праздник стартует с девяти вечера и продлится до часу ночи. Время сдвинули из-за жаркой погоды. Никого не заставляют ехать, это личное желание школьников. Дети сядут в комфортные автобусы с сухим пайком и горячим обедом по приезде, — рассказала она.

Для детей из отдаленных районов будет шесть точек для просмотра фильмов, где они будут сидеть до рассвета. Им предоставят воду и снова сухпаек. С восходом солнца по команде ГИБДД дети вернутся на автобусах в свои районы.

Для учителей и классных руководителей в ТЮЗе в 20:00 стартует награждение премией «Признание». Порядка 600 человек преподавателей встретят классической музыкой, фуршетом и представят концерт певицы Варвары и группа оперных певцов ViVA.

Отбор педагогов для вручения премии происходил исходя из стажа работы — не менее пяти лет классным руководителем — и основного критерия — наличия наград за их работу в коллективах.

Победители получат по 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU