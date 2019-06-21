2019-06-21T11:30:27+03:00
Общество

В Саратове «Роза ветров» подарит выпускникам фильмы до рассвета и сухпаек

Детям обещают комфорт, несмотря на жару
Дарья Вострикова
Поделиться:
Министр образования Ирина СедоваМинистр образования Ирина СедоваФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 июня, на пресс-конференции в «КП-Саратов» обсудили проведение этого праздника.

Ирина Седова, министр образования Саратовской области, рассказала о подготовке к проведению торжества.

- Будущая неделя будет очень насыщенной. Мероприятия пройдут на Театральной площади и в ТЮЗе. Взяв специальные браслеты, с 20:00 10 тыс. выпускников уже будут заходить на место событий. Праздник стартует с девяти вечера и продлится до часу ночи. Время сдвинули из-за жаркой погоды. Никого не заставляют ехать, это личное желание школьников. Дети сядут в комфортные автобусы с сухим пайком и горячим обедом по приезде, — рассказала она.

Для детей из отдаленных районов будет шесть точек для просмотра фильмов, где они будут сидеть до рассвета. Им предоставят воду и снова сухпаек. С восходом солнца по команде ГИБДД дети вернутся на автобусах в свои районы.

Для учителей и классных руководителей в ТЮЗе в 20:00 стартует награждение премией «Признание». Порядка 600 человек преподавателей встретят классической музыкой, фуршетом и представят концерт певицы Варвары и группа оперных певцов ViVA.

Отбор педагогов для вручения премии происходил исходя из стажа работы — не менее пяти лет классным руководителем — и основного критерия — наличия наград за их работу в коллективах.

Победители получат по 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове полицейский попал под статью за взятку в 650 рублей
На дороги вернулся автобус «Саратов-Князевка»
В Балашове пенсионер на ВАЗе влетел в мусоровоз
В Ртищевском районе пресекли незаконную торговлю саженцами
В Саратове должник нашел деньги после изъятия бытовой техники
Начальник саратовской почты увольняется после возбуждения уголовного дела
Саратовская спортсменка стала второй на турнире по джиу-джитсу
На Волге у Саратова браконьер наловил рыбу на 9 с лишним тыс. рублей
Володин взял ситуацию на «Тролзе» под личный контроль
В Саратове приведут в порядок две дороги
Безногому ветерану из Вольска выдали протез, спустя годы мучений
В Минздраве прокомментировали отключение газа в одной из больниц Вольского района
Эксперт НИИ дезинфектологии РФ приехал в Саратов для борьбы с мышиной лихорадкой
Саратовские школьники смогут подработать летом
Организаторы: Праздник для Саратовских выпускников «будет в тренде»
Мать-алкоголичку из Энгельса лишили родительских прав
Саратовцы пожаловались на платный проезд выпускников на «Розу ветров»
МАЗ с песком врезался в «Гранту» Росгвардии в Саратове
Начальник Саратовского УФПС заставлял подчиненную сидеть с его детьми
В Балакове мать завернула младенца в одеяло, села сверху и попыталась задушить
В Вольском районе сгорела самодельная машина и мусор
В Саратове множество улиц остались без воды до ночи
Пропавшая в Балакове Софья Шипилова найдена живой