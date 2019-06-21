2019-06-21T11:24:59+03:00
Происшествия

Мать-алкоголичку из Энгельса лишили родительских прав

Она уже четыре года стоит на учете у нарколога
Дарья Вострикова
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В Энгельсе любительницу спиртного, мать 14-летней девочки, лишили родительских прав.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что с 2018 года опекуном ребенка является его тетя.

Ответчица в возрасте 34 лет не выполняла свои родительские обязанности по отношению к дочери, не платила алименты, не работала. Кроме того, с 2015 года она стоит на учете у нарколога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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