2019-06-21T11:31:54+03:00
Общество

Саратовцы пожаловались на платный проезд выпускников на «Розу ветров»

Министр образования Ирина Седова заверила, что вопрос оплаты «будет снят»
Дарья Вострикова
Поделиться:
Ирина СедоваИрина СедоваФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 июня, в пресс-центре «Комсомольской Правды — Саратов» прошла конференция, посвященная будущему фестивалю для выпускников «Роза ветров».

Корреспондент задал вопрос, который волнует жителей города и появился в соцсетях, в группе «Саратов онлайн».

- Хочется узнать, почему автобусы для выпускников Заводского района на «Розу ветров» будут платные? — так звучал вопрос.

Министр образования Ирина Седова объяснила ситуацию.

- Все автобусы Саратова должны обеспечить подвоз в полном объеме. Я услышала вопрос. Вопрос будет снят, — ответила министр.

Ирина Седова об автобусах на "Розу ветров" в Саратове

00:00
00:00

Горожане сыронизировали в комментариях, что взрослая жизнь для школьников уже началась и в ней за все надо платить.

Скрин со страницы в соцсети

Скрин со страницы в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове полицейский попал под статью за взятку в 650 рублей
На дороги вернулся автобус «Саратов-Князевка»
В Балашове пенсионер на ВАЗе влетел в мусоровоз
В Ртищевском районе пресекли незаконную торговлю саженцами
В Саратове должник нашел деньги после изъятия бытовой техники
Начальник саратовской почты увольняется после возбуждения уголовного дела
Саратовская спортсменка стала второй на турнире по джиу-джитсу
На Волге у Саратова браконьер наловил рыбу на 9 с лишним тыс. рублей
Володин взял ситуацию на «Тролзе» под личный контроль
В Саратове приведут в порядок две дороги
Безногому ветерану из Вольска выдали протез, спустя годы мучений
В Минздраве прокомментировали отключение газа в одной из больниц Вольского района
Эксперт НИИ дезинфектологии РФ приехал в Саратов для борьбы с мышиной лихорадкой
Саратовские школьники смогут подработать летом
Организаторы: Праздник для Саратовских выпускников «будет в тренде»
В Саратове «Роза ветров» подарит выпускникам фильмы до рассвета и сухпаек
Мать-алкоголичку из Энгельса лишили родительских прав
МАЗ с песком врезался в «Гранту» Росгвардии в Саратове
Начальник Саратовского УФПС заставлял подчиненную сидеть с его детьми
В Балакове мать завернула младенца в одеяло, села сверху и попыталась задушить
В Вольском районе сгорела самодельная машина и мусор
В Саратове множество улиц остались без воды до ночи
Пропавшая в Балакове Софья Шипилова найдена живой