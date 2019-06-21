Саратовцы пожаловались на платный проезд выпускников на «Розу ветров»

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-21T11:31:54+03:00

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Сегодня, 21 июня, в пресс-центре «Комсомольской Правды — Саратов» прошла конференция, посвященная будущему фестивалю для выпускников «Роза ветров».

Корреспондент задал вопрос, который волнует жителей города и появился в соцсетях, в группе «Саратов онлайн».

- Хочется узнать, почему автобусы для выпускников Заводского района на «Розу ветров» будут платные? — так звучал вопрос.

Министр образования Ирина Седова объяснила ситуацию.

- Все автобусы Саратова должны обеспечить подвоз в полном объеме. Я услышала вопрос. Вопрос будет снят, — ответила министр.

Ирина Седова об автобусах на "Розу ветров" в Саратове 00:00 00:00

Горожане сыронизировали в комментариях, что взрослая жизнь для школьников уже началась и в ней за все надо платить.

Скрин со страницы в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU