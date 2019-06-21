Саратовцы пожаловались на платный проезд выпускников на «Розу ветров»
Сегодня, 21 июня, в пресс-центре «Комсомольской Правды — Саратов» прошла конференция, посвященная будущему фестивалю для выпускников «Роза ветров».
Корреспондент задал вопрос, который волнует жителей города и появился в соцсетях, в группе «Саратов онлайн».
- Хочется узнать, почему автобусы для выпускников Заводского района на «Розу ветров» будут платные? — так звучал вопрос.
Министр образования Ирина Седова объяснила ситуацию.
- Все автобусы Саратова должны обеспечить подвоз в полном объеме. Я услышала вопрос. Вопрос будет снят, — ответила министр.
Ирина Седова об автобусах на "Розу ветров" в Саратове
Горожане сыронизировали в комментариях, что взрослая жизнь для школьников уже началась и в ней за все надо платить.
Скрин со страницы в соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU