МАЗ с песком врезался в «Гранту» Росгвардии в Саратове

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-21T11:04:12+03:00

В аварии пострадали еще две иномарки

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В Заводском районе Саратова днем 21 июня столкнулись четыре авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Орджоникидзе в аварию попали Mazda, Chevrolet, Lada Granta и груженый песком МАЗ.

При этом отечественный автомобиль принадлежит Росгвардии. В него врезался грузовик, который потом задел обе иномарки.

ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU