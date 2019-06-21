МАЗ с песком врезался в «Гранту» Росгвардии в Саратове
В аварии пострадали еще две иномарки
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В Заводском районе Саратова днем 21 июня столкнулись четыре авто.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Орджоникидзе в аварию попали Mazda, Chevrolet, Lada Granta и груженый песком МАЗ.
При этом отечественный автомобиль принадлежит Росгвардии. В него врезался грузовик, который потом задел обе иномарки.
ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU