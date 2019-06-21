2019-06-21T11:02:30+03:00
Происшествия

В Балакове мать завернула младенца в одеяло, села сверху и попыталась задушить

Малыша спасла соседка
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области будут судить мать, пытавшуюся убить своего ребенка.

- В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство малолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

По предварительной версии, 2 ноября прошлого года около восьми утра женщина попыталась задушить восьмимесячного сына. Она завернула его целиком в одеяло, перекрыв доступ воздуха, сама села сверху и руками сжала грудную клетку.

При этом женщина громко кричала на ребенка, что услышала соседка. Она зашла в незапертую квартиру и спасла малыша.

Пострадавший был госпитализирован и сейчас уже передан приемным родителям.

Во время следствия нерадивая мать полностью признала свою вину. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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