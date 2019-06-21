В Балакове мать завернула младенца в одеяло, села сверху и попыталась задушить
В Балакове Саратовской области будут судить мать, пытавшуюся убить своего ребенка.
- В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство малолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
По предварительной версии, 2 ноября прошлого года около восьми утра женщина попыталась задушить восьмимесячного сына. Она завернула его целиком в одеяло, перекрыв доступ воздуха, сама села сверху и руками сжала грудную клетку.
При этом женщина громко кричала на ребенка, что услышала соседка. Она зашла в незапертую квартиру и спасла малыша.
Пострадавший был госпитализирован и сейчас уже передан приемным родителям.
Во время следствия нерадивая мать полностью признала свою вину. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU