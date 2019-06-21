2019-06-21T10:20:09+03:00
Общество

В Саратове множество улиц остались без воды до ночи

Ресурс отключили для работ на ведомственной линии и из-за аварии на водоводе
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 21 июня, отключили в двух районах города — Кировском и Ленинском.

- Для работ на ведомственной линии ориентировочно до полуночи не будет воды у домов №№1-17 на проспекте Строителей и улице Клещевская, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также из-за аварии на водоводе по 1-му Магнитному проезду нет воды на Танкистов, от Навашина до 1-го Магнитного проезда. Ее обещают подать жителя примерно в 24:00.

Также множество домов в Ленинском районе остались без воды до полуночи. Ресурса не будет на улицах Гусельская, 4а, 6, 6а, Гусельский переулок, 1-4, Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, проспект Строителей, 20, Черниговская, 31, Рижская, 2а, Песочная, 1, 2, 4, Авиационная, 40,42,44, а также частные домовладения по улицам: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная и 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная, Песочный и Солнечный проезды, Куйбышева, Полевая, Белинского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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