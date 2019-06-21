Пунктуальный рецидивист из Базарного Карабулака ответит за кражу, оскорбления и наркотики

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-21T10:09:50+03:00

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Жителю Базарного Карабулака предъявили обвинение в публичном оскорблении полицейского, краже и незаконном обороте наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 7 мая 42-летний мужчина пил в селе Хватовка, взглянул на часы и понял — пора возвращаться домой. Суд наложил на него ограничения, ввиду которых гулять по ночам было нельзя.

Он забрал у кладбища чужой велосипед и помчался на нем домой. Пьяный гражданин упал, после чего попытался собраться с силами и дойти до дома.

Однако его заметили полицейские, которые искали угонщика двухколесного транспорта, и предложили пройти с ними.

Расстроенный мужчина бросил велосипед на землю, после чего обматерил стражей порядка. Его действия пресекли сотрудники полиции.

Также вечером 7 июня гражданин нарвал на окраине Базарного Карабулака «травы» в пакет и пошел домой. Однако его опять поймала полиция, доставила в отдел и изъяла растительный наркотик.

Еще до окончания следствия мужчина во всем признался.

Расследование уголовного дела подходит к концу.

ИСТОЧНИК KP.RU