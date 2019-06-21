Пунктуальный рецидивист из Базарного Карабулака ответит за кражу, оскорбления и наркотики
Жителю Базарного Карабулака предъявили обвинение в публичном оскорблении полицейского, краже и незаконном обороте наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 7 мая 42-летний мужчина пил в селе Хватовка, взглянул на часы и понял — пора возвращаться домой. Суд наложил на него ограничения, ввиду которых гулять по ночам было нельзя.
Он забрал у кладбища чужой велосипед и помчался на нем домой. Пьяный гражданин упал, после чего попытался собраться с силами и дойти до дома.
Однако его заметили полицейские, которые искали угонщика двухколесного транспорта, и предложили пройти с ними.
Расстроенный мужчина бросил велосипед на землю, после чего обматерил стражей порядка. Его действия пресекли сотрудники полиции.
Также вечером 7 июня гражданин нарвал на окраине Базарного Карабулака «травы» в пакет и пошел домой. Однако его опять поймала полиция, доставила в отдел и изъяла растительный наркотик.
Еще до окончания следствия мужчина во всем признался.
Расследование уголовного дела подходит к концу.
ИСТОЧНИК KP.RU