2019-06-21T10:09:50+03:00
Происшествия

Пунктуальный рецидивист из Базарного Карабулака ответит за кражу, оскорбления и наркотики

Мужчина опаздывал к полицейской проверке и украл велосипед
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителю Базарного Карабулака предъявили обвинение в публичном оскорблении полицейского, краже и незаконном обороте наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 7 мая 42-летний мужчина пил в селе Хватовка, взглянул на часы и понял — пора возвращаться домой. Суд наложил на него ограничения, ввиду которых гулять по ночам было нельзя.

Он забрал у кладбища чужой велосипед и помчался на нем домой. Пьяный гражданин упал, после чего попытался собраться с силами и дойти до дома.

Однако его заметили полицейские, которые искали угонщика двухколесного транспорта, и предложили пройти с ними.

Расстроенный мужчина бросил велосипед на землю, после чего обматерил стражей порядка. Его действия пресекли сотрудники полиции.

Также вечером 7 июня гражданин нарвал на окраине Базарного Карабулака «травы» в пакет и пошел домой. Однако его опять поймала полиция, доставила в отдел и изъяла растительный наркотик.

Еще до окончания следствия мужчина во всем признался.

Расследование уголовного дела подходит к концу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшая в Балакове Софья Шипилова найдена живой
В саратовских школах будут искать наркоманов
Банк «Открытие» создал сервис «Бизнес с открытым сердцем» для социально ответственных предпринимателей
Жителя Калининска осудили за секс с ребенком
В Саратове угнали ВАЗ и сдали его на металлолом
Под Саратовом водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком
В Саратовской области отключат цифровое телевидение
Начальник ГИБДД Саратовской области ответит автомобилистам
В Балашове пенсионер организовал притон
Женщина за рулем «Калины» перевернулась на трассе под Марксом
Саратовской библиотеке имени Пушкина незаконно передали непригодное здание
Под Саратовом мужчина признался в краже скутера у односельчанина
В перевернувшемся Logan под Саратовом пострадали двое детей и взрослые
Из-за ремонта в центре Саратова перестали ходить троллейбусы
На 3-й Дачной в Саратове у женщины отобрали цепочку с кулоном
В Саратовской области обнаружили зараженную сливу
В Энгельсе женщина на Land Rover столкнулась с парнем на мопеде
Женщина в квартире в центре Саратова организовала притон
В Саратове рецидивист попался на краже еды и шампуня в «Тау Галерее»
Саратовцам расскажут об опасностях зарубежного отдыха