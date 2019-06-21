В саратовских школах будут искать наркоманов
Школьников и студентов в Саратовской области будут тестировать на наркотики.
Соответствующий приказ министерств образования и здравоохранения «О проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2019 году» опубликован в официальном публикаторе информации.
В учебных заведениях будут проведены медосмотры, а за каждой школой или техникумом закрепят медработников.
При этом в приказе уточняется, что на проведение медосмотров необходимо получить согласие учащихся или их законных представителей. На классных собраниях, посвященных обсуждению этого вопроса, должны присутствовать психиатры и наркологи.
Отчеты о выявленном потреблении наркотиков необходимо подавать ежеквартально.
ИСТОЧНИК KP.RU