2019-06-21T10:07:15+03:00
Общество

В саратовских школах будут искать наркоманов

Опубликован приказ о проведении медосмотров на выявление ранней наркомании
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратове будут искать школьников-наркомановВ Саратове будут искать школьников-наркомановФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Школьников и студентов в Саратовской области будут тестировать на наркотики.

Соответствующий приказ министерств образования и здравоохранения «О проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2019 году» опубликован в официальном публикаторе информации.

В учебных заведениях будут проведены медосмотры, а за каждой школой или техникумом закрепят медработников.

При этом в приказе уточняется, что на проведение медосмотров необходимо получить согласие учащихся или их законных представителей. На классных собраниях, посвященных обсуждению этого вопроса, должны присутствовать психиатры и наркологи.

Отчеты о выявленном потреблении наркотиков необходимо подавать ежеквартально.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшая в Балакове Софья Шипилова найдена живой
Пунктуальный рецидивист из Базарного Карабулака ответит за кражу, оскорбления и наркотики
Банк «Открытие» создал сервис «Бизнес с открытым сердцем» для социально ответственных предпринимателей
Жителя Калининска осудили за секс с ребенком
В Саратове угнали ВАЗ и сдали его на металлолом
Под Саратовом водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком
В Саратовской области отключат цифровое телевидение
Начальник ГИБДД Саратовской области ответит автомобилистам
В Балашове пенсионер организовал притон
Женщина за рулем «Калины» перевернулась на трассе под Марксом
Саратовской библиотеке имени Пушкина незаконно передали непригодное здание
Под Саратовом мужчина признался в краже скутера у односельчанина
В перевернувшемся Logan под Саратовом пострадали двое детей и взрослые
Из-за ремонта в центре Саратова перестали ходить троллейбусы
На 3-й Дачной в Саратове у женщины отобрали цепочку с кулоном
В Саратовской области обнаружили зараженную сливу
В Энгельсе женщина на Land Rover столкнулась с парнем на мопеде
Женщина в квартире в центре Саратова организовала притон
В Саратове рецидивист попался на краже еды и шампуня в «Тау Галерее»
Саратовцам расскажут об опасностях зарубежного отдыха