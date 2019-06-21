Жителя Калининска осудили за секс с ребенком

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-21T09:58:19+03:00

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Суд признал 23-летнего рецидивиста из Калининска виновным в педофилии.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, с декабря 2016 по январь 2019 года он неоднократно вступал в связь с девочкой, которая родилась в 2003 году.

На тот момент ей уже было 12 лет, но она не достигла 14-летия.

Потерпевшая сама сообщила обо всем в полицию.

Еще до окончания следствия парень признал свою вину. Он получил два года и восемь месяцев колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU