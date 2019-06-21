В Саратове угнали ВАЗ и сдали его на металлолом
Задержаны трое подозреваемых
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В отдел полиции Заводского района 27 марта с заявлением об угоне обратился 41-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 26 на 27 марта кто-то забрал ВАЗ-21060 гражданина, припаркованный у дома №26 на Кавказской улице.
В ходе операции «Антикриминал» легковушку обнаружили с повреждениями кузова и стекол в пункте приема металла на Фабричной улице.
Выяснилось, что к преступлению причастны 20 и 21-летний безработные парни. Они во всем признались.
Вчера в отдел доставили еще одного подозреваемого — 23-летнего рецидивиста.
ИСТОЧНИК KP.RU