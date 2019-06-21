2019-06-21T09:33:43+03:00
Происшествия

В Саратове угнали ВАЗ и сдали его на металлолом

Задержаны трое подозреваемых
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел полиции Заводского района 27 марта с заявлением об угоне обратился 41-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 26 на 27 марта кто-то забрал ВАЗ-21060 гражданина, припаркованный у дома №26 на Кавказской улице.

В ходе операции «Антикриминал» легковушку обнаружили с повреждениями кузова и стекол в пункте приема металла на Фабричной улице.

Выяснилось, что к преступлению причастны 20 и 21-летний безработные парни. Они во всем признались.

Вчера в отдел доставили еще одного подозреваемого — 23-летнего рецидивиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшая в Балакове Софья Шипилова найдена живой
Пунктуальный рецидивист из Базарного Карабулака ответит за кражу, оскорбления и наркотики
В саратовских школах будут искать наркоманов
Банк «Открытие» создал сервис «Бизнес с открытым сердцем» для социально ответственных предпринимателей
Жителя Калининска осудили за секс с ребенком
Под Саратовом водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком
В Саратовской области отключат цифровое телевидение
Начальник ГИБДД Саратовской области ответит автомобилистам
В Балашове пенсионер организовал притон
Женщина за рулем «Калины» перевернулась на трассе под Марксом
Саратовской библиотеке имени Пушкина незаконно передали непригодное здание
Под Саратовом мужчина признался в краже скутера у односельчанина
В перевернувшемся Logan под Саратовом пострадали двое детей и взрослые
Из-за ремонта в центре Саратова перестали ходить троллейбусы
На 3-й Дачной в Саратове у женщины отобрали цепочку с кулоном
В Саратовской области обнаружили зараженную сливу
В Энгельсе женщина на Land Rover столкнулась с парнем на мопеде
Женщина в квартире в центре Саратова организовала притон
В Саратове рецидивист попался на краже еды и шампуня в «Тау Галерее»
Саратовцам расскажут об опасностях зарубежного отдыха