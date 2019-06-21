Под Саратовом водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком
Пассажир легковушки пострадал [видео]
Фото из соцсетей
Изменить размер текста:
Сегодня, 21 июня, около 9:00 на 147-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Вольском районе дорогу не поделили Renault Sandero и грузовик Shaanxi.
Смертельное ДТП под Вольском. Фото из соцсетей
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, водитель легковушки погиб на месте аварии. Пассажир из этой же машины госпитализирован.
Грузовик перевернулся после столкновения. Фото из соцсетей
Обстоятельства ДТП выясняются.
Авария в Вольском районе 21 июня 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU