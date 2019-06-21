Под Саратовом водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-21T10:04:20+03:00

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Сегодня, 21 июня, около 9:00 на 147-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Вольском районе дорогу не поделили Renault Sandero и грузовик Shaanxi.

Смертельное ДТП под Вольском. Фото из соцсетей

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, водитель легковушки погиб на месте аварии. Пассажир из этой же машины госпитализирован.

Грузовик перевернулся после столкновения. Фото из соцсетей

Обстоятельства ДТП выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/715868" frameborder="0"></iframe> Авария в Вольском районе 21 июня 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU