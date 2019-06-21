2019-06-21T10:04:20+03:00
Происшествия

Под Саратовом водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком

Пассажир легковушки пострадал [видео]
Дарья Вострикова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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Сегодня, 21 июня, около 9:00 на 147-м км трассы СызраньСаратовВолгоград в Вольском районе дорогу не поделили Renault Sandero и грузовик Shaanxi.

Смертельное ДТП под Вольском. Фото из соцсетей

Смертельное ДТП под Вольском. Фото из соцсетей

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, водитель легковушки погиб на месте аварии. Пассажир из этой же машины госпитализирован.

Грузовик перевернулся после столкновения. Фото из соцсетей

Грузовик перевернулся после столкновения. Фото из соцсетей

Обстоятельства ДТП выясняются.

Авария в Вольском районе 21 июня 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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