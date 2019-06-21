В Саратовской области отключат цифровое телевидение
Работы будут проводиться в Вольске 24 и 27 июня
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В Вольске Саратовской области 24 и 27 июня отключат цифровое телевидение и радио.
- Остановка вещания произойдет с 12:00 до 12:20 из-за работ по подключению средств мониторинга на радиотелевизионной станции «Вольск», — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.
Жители не смогут посмотреть различные каналы первого мультиплекса, например, «Первый», «Россия 1», «Матч ТВ» и другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU