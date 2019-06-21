2019-06-21T09:25:25+03:00
Общество

В Саратовской области отключат цифровое телевидение

Работы будут проводиться в Вольске 24 и 27 июня
Ольга Симонова
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В Вольске Саратовской области 24 и 27 июня отключат цифровое телевидение и радио.

- Остановка вещания произойдет с 12:00 до 12:20 из-за работ по подключению средств мониторинга на радиотелевизионной станции «Вольск», — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.

Жители не смогут посмотреть различные каналы первого мультиплекса, например, «Первый», «Россия 1», «Матч ТВ» и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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