Под Саратовом мужчина признался в краже скутера у односельчанина

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-21T09:03:24+03:00

На него завели уголовное дело

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Вчера, 20 июня, в 12:00 в отдел полиции Базарно-Карабулакского района поступило заявление от 49-летнего жителя села Ивановка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный в ночь с 18 на 19 июня угнали скутер, который стоял у дома №20 на улице Большая Садовая в селе Алексеевка.

Мужчина приобретал его в 2015 году за 56 тыс. рублей.

Пропавший транспорт нашли во дворе на Молодежной улице. Предполагаемого преступника задержали.

Им оказался 32-летний односельчанин потерпевшего, на которого завели уголовное дело.

Он во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU