Под Саратовом мужчина признался в краже скутера у односельчанина
На него завели уголовное дело
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Вчера, 20 июня, в 12:00 в отдел полиции Базарно-Карабулакского района поступило заявление от 49-летнего жителя села Ивановка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный в ночь с 18 на 19 июня угнали скутер, который стоял у дома №20 на улице Большая Садовая в селе Алексеевка.
Мужчина приобретал его в 2015 году за 56 тыс. рублей.
Пропавший транспорт нашли во дворе на Молодежной улице. Предполагаемого преступника задержали.
Им оказался 32-летний односельчанин потерпевшего, на которого завели уголовное дело.
Он во всем признался.
ИСТОЧНИК KP.RU