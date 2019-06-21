2019-06-21T09:03:24+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина признался в краже скутера у односельчанина

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 20 июня, в 12:00 в отдел полиции Базарно-Карабулакского района поступило заявление от 49-летнего жителя села Ивановка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный в ночь с 18 на 19 июня угнали скутер, который стоял у дома №20 на улице Большая Садовая в селе Алексеевка.

Мужчина приобретал его в 2015 году за 56 тыс. рублей.

Пропавший транспорт нашли во дворе на Молодежной улице. Предполагаемого преступника задержали.

Им оказался 32-летний односельчанин потерпевшего, на которого завели уголовное дело.

Он во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшая в Балакове Софья Шипилова найдена живой
Пунктуальный рецидивист из Базарного Карабулака ответит за кражу, оскорбления и наркотики
В саратовских школах будут искать наркоманов
Банк «Открытие» создал сервис «Бизнес с открытым сердцем» для социально ответственных предпринимателей
Жителя Калининска осудили за секс с ребенком
В Саратове угнали ВАЗ и сдали его на металлолом
Под Саратовом водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком
В Саратовской области отключат цифровое телевидение
Начальник ГИБДД Саратовской области ответит автомобилистам
В Балашове пенсионер организовал притон
Женщина за рулем «Калины» перевернулась на трассе под Марксом
Саратовской библиотеке имени Пушкина незаконно передали непригодное здание
В перевернувшемся Logan под Саратовом пострадали двое детей и взрослые
Из-за ремонта в центре Саратова перестали ходить троллейбусы
На 3-й Дачной в Саратове у женщины отобрали цепочку с кулоном
В Саратовской области обнаружили зараженную сливу
В Энгельсе женщина на Land Rover столкнулась с парнем на мопеде
Женщина в квартире в центре Саратова организовала притон
В Саратове рецидивист попался на краже еды и шампуня в «Тау Галерее»
Саратовцам расскажут об опасностях зарубежного отдыха