2019-06-21T09:17:03+03:00
Происшествия

В перевернувшемся Logan под Саратовом пострадали двое детей и взрослые

Дети шести и десяти лет госпитализированы
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Лысогорском районе днем в четверг, 20 июня, в кювет слетел Renault Logan. В больнице оказались четыре человека, в том числе двое детей.

Авария произошла на 24-м км районной трассы на дороге Шереметьевка — Большие Копены. 52-летний водитель не удержал машину на дороге и слетел в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате сам водитель и его пассажиры — 68-летняя женщина и двое детей шести и десяти лет — пострадали.

Прибывшие медики госпитализировали всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове множество улиц остались без воды до ночи
Пропавшая в Балакове Софья Шипилова найдена живой
Пунктуальный рецидивист из Базарного Карабулака ответит за кражу, оскорбления и наркотики
В саратовских школах будут искать наркоманов
Банк «Открытие» создал сервис «Бизнес с открытым сердцем» для социально ответственных предпринимателей
Жителя Калининска осудили за секс с ребенком
В Саратове угнали ВАЗ и сдали его на металлолом
Под Саратовом водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком
В Саратовской области отключат цифровое телевидение
Начальник ГИБДД Саратовской области ответит автомобилистам
В Балашове пенсионер организовал притон
Женщина за рулем «Калины» перевернулась на трассе под Марксом
Саратовской библиотеке имени Пушкина незаконно передали непригодное здание
Под Саратовом мужчина признался в краже скутера у односельчанина
Из-за ремонта в центре Саратова перестали ходить троллейбусы
На 3-й Дачной в Саратове у женщины отобрали цепочку с кулоном
В Саратовской области обнаружили зараженную сливу
В Энгельсе женщина на Land Rover столкнулась с парнем на мопеде
Женщина в квартире в центре Саратова организовала притон
В Саратове рецидивист попался на краже еды и шампуня в «Тау Галерее»
Саратовцам расскажут об опасностях зарубежного отдыха