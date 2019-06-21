В перевернувшемся Logan под Саратовом пострадали двое детей и взрослые
Дети шести и десяти лет госпитализированы
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В Лысогорском районе днем в четверг, 20 июня, в кювет слетел Renault Logan. В больнице оказались четыре человека, в том числе двое детей.
Авария произошла на 24-м км районной трассы на дороге Шереметьевка — Большие Копены. 52-летний водитель не удержал машину на дороге и слетел в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате сам водитель и его пассажиры — 68-летняя женщина и двое детей шести и десяти лет — пострадали.
Прибывшие медики госпитализировали всех.
ИСТОЧНИК KP.RU