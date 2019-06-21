Из-за ремонта в центре Саратова перестали ходить троллейбусы
Остановлены маршруты №№2 и 2А, а №1 курсирует по укороченной схеме
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В Саратове сегодня, 21 июня, прекратили движение троллейбусные маршруты №№2 и 2А.
- Это связано с аварийными работами энергетиков в районе Рабочего переулка и Соборной улицы, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Как отметили в «Т Плюс», срок окончания ремонта — 6:00 22 июня.
Также из-за ДТП на улице Челюскинцев троллейбусы №1 курсируют по укороченной схеме — от железнодорожного вокзала до Музейной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU