2019-06-21T09:00:09+03:00
Общество

В Саратовской области обнаружили зараженную сливу

Продукт ехал из Казахстана
Дарья Вострикова
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В Саратовской области обнаружили более 8 тонн свежей сливы из Республики Казахстан, зараженной насекомым.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, груз обнаружили во время карантинного фитосанитарного надзора в июне 2019 года.

Выяснилось, что фрукт заражен калифорнийской щитовкой — насекомого, из-за которого отмирают части дерева, опадают листья, а на плодах появляются красные пятна.

Партию сливы пустили на территорию страны, так как насекомое распространяется лишь с посадочным или прививочным материалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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