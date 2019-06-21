В Саратовской области обнаружили зараженную сливу
Продукт ехал из Казахстана
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В Саратовской области обнаружили более 8 тонн свежей сливы из Республики Казахстан, зараженной насекомым.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, груз обнаружили во время карантинного фитосанитарного надзора в июне 2019 года.
Выяснилось, что фрукт заражен калифорнийской щитовкой — насекомого, из-за которого отмирают части дерева, опадают листья, а на плодах появляются красные пятна.
Партию сливы пустили на территорию страны, так как насекомое распространяется лишь с посадочным или прививочным материалом.
ИСТОЧНИК KP.RU