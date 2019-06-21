Женщина в квартире в центре Саратова организовала притон
Полиция в Саратове вчера, 20 июня, возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая организовала притон в своей квартире на улице Вольская.
- Первый раз 58-летнюю гражданку поймали на том, что она пустила в свое жилище наркоманов 29 мая, а также 6 и 19 июня, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
В отношении женщины возбудили очередное уголовное дело, так как ранее она уже была судима за наркопреступление, кражу и также организацию притона.
На время расследования злоумышленнице выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU