2019-06-21T08:39:38+03:00
Происшествия

Женщина в квартире в центре Саратова организовала притон

Гражданка — рецидивистка со стажем
Ольга Симонова
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Полиция в Саратове вчера, 20 июня, возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая организовала притон в своей квартире на улице Вольская.

- Первый раз 58-летнюю гражданку поймали на том, что она пустила в свое жилище наркоманов 29 мая, а также 6 и 19 июня, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

В отношении женщины возбудили очередное уголовное дело, так как ранее она уже была судима за наркопреступление, кражу и также организацию притона.

На время расследования злоумышленнице выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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