В Саратовской области сезон охоты на сурка откроется с 1 июля

СЕГОДНЯ 08:23 2019-06-21T15:34:16+03:00

Разрешения на отстрел уже выдаются

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С сегодняшнего дня, 21 июня, в Саратовской области охотникам планируют выдавать разрешения на добычу сурка в общедоступных угодьях.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе правительства региона, в последние годы это занятие вызывает настоящий ажиотаж и разрешения заканчиваются буквально на пару дней.

До 2012 года животное находилось в Красной книге региона, однако его популяцию восстановили и в 2015 году грызунов снова разрешили отстретливать, однако с учетом допустимых норм.

Сезон продлится с 1 июля по 31 августа, принять участие могут 383 человека.

Стоимость разрешения — 650 рублей пошлина и 240 рублей сбор. Получить его можно по адресу: Саратов, улица Университетская, 45/51, кабинет 212.

ИСТОЧНИК KP.RU