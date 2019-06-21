В Саратовской области сезон охоты на сурка откроется с 1 июля
С сегодняшнего дня, 21 июня, в Саратовской области охотникам планируют выдавать разрешения на добычу сурка в общедоступных угодьях.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе правительства региона, в последние годы это занятие вызывает настоящий ажиотаж и разрешения заканчиваются буквально на пару дней.
До 2012 года животное находилось в Красной книге региона, однако его популяцию восстановили и в 2015 году грызунов снова разрешили отстретливать, однако с учетом допустимых норм.
Сезон продлится с 1 июля по 31 августа, принять участие могут 383 человека.
Стоимость разрешения — 650 рублей пошлина и 240 рублей сбор. Получить его можно по адресу: Саратов, улица Университетская, 45/51, кабинет 212.
ИСТОЧНИК KP.RU