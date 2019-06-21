Следователь полиции в Новоузенске заплатила 100 тыс. рублей за фальшивый протокол

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-21T07:57:57+03:00

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В Новоузенском районе Саратовской области бывшего следователя полиции признали виновным в фальсификации доказательств.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Установлено, что преступление совершили четыре молодых человека.

Следователь полиции подготовила протокол допроса одного из подозреваемых, в котором записала, что кражу совершил только один из указанной четверки. Она дала подписать документ 19-летнему задержанному и приобщила к материалам дела.

После этого юноша обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

На предварительном следствии женщина признала вину и уголовное дело в отношении нее было прекращено. Ее оштрафовали на 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU